Mein Alkoholentzug half mir, meine Magersucht hinter mir zu lassen

Indem ich Alkohol aus meinem Leben gestrichen habe, habe ich mir selbst bewiesen, dass ich auch ohne Alkohol als Krücke funktionieren kann. Und während sich mein Leben immer weiter füllte und andere Dinge Raum in meinem Alltag einnahmen, fühlte es sich irgendwann so an, als sei auch für meine Essstörung gar kein Platz mehr. Der Nebel aus Scham und Selbsthass in meinem Kopf begann sich zu lichten, und mein Körper war nicht länger etwas, was ich bestrafen musste – sondern etwas, was ich brauchte, um all meine Ziele zu erreichen. Er wurde für mich etwas Wertvolles, und das weit über sein Äußeres hinaus.