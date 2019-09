13 mutige Fotos zeigen die Menschen hinter der Essstörung

„In einer Welt, in der so vieles unsicher und einschüchternd wirkt, stellt die Krankheit für viele dieser Protagonist*innen eine Konstante dar, an der sie sich festhalten können. Ich halte es für besonders wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, welche äußeren Bedingungen Essstörungen noch begünstigen“, so die Künstlerin. „Im besten Fall regt mein Buch genau diesen Reflexionsprozess bei den Betrachter*innen an. Schließlich bin ich überzeugt davon, dass es kein Zufall ist, dass das Phänomen fast ausschließlich unter jungen Menschen und davon überwiegend Frauen vorkommt.“