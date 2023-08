Wie ich mich nach einer plötzlichen Diagnose selbst zu lieben lernte

Meine Diagnose ließ mich einsehen, wie gemein ich teilweise zu mir selbst gewesen war. Jahrelang war ich auf der Suche nach Möglichkeiten, meine vermeintlichen Makel zu „beheben“, oft im Namen meiner Arbeit. Die Bell-Lähmung hat meine Einstellung dahingehend aber total auf den Kopf gestellt. Ja, ich vermisse mein altes, komplett funktionierendes (süßeres) Gesicht, und ich wünsche mir, ich hätte es vor der Lähmung mehr zu schätzen gewusst. Vor allem wünsche ich mir aber, ich hätte es nicht so für selbstverständlich genommen, ein Leben ohne ein sichtbar anderes Gesicht zu führen. Diese Woche ist mir aufgefallen, dass ich eine Synkinese entwickelt habe, die mein Bell-Auge beim Gähnen offen hält. Ich habe weniger Lachfalten rund um das Bell-Auge, und meine Nasenflügel bewegen sich auf dieser Seite nicht so stark. Trotzdem fühle ich mich heute wohler denn je mit meinem Gesicht, obwohl es in unserer Gesellschaft, die Symmetrie als „schön“ empfindet, wohl nicht mehr dem Ideal entspricht. Ich will nicht behaupten, dass mir mein Aussehen heute völlig egal sei – aber ich finde es interessant, dass ich ganz neue Details in meinem Gesicht zu lieben lernte, als mir nichts anderes übrig blieb, als mich selbst radikal so zu akzeptieren, wie ich plötzlich aussah.