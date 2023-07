Wie meine Dermatologin meinen Blick auf meine Akne komplett veränderte

Akne wird häufig mit den Teenager-Jahren in Verbindung gebracht, weil die hormonellen Veränderungen rund um die Pubertät diese Unreinheiten auslösen können. Wie die American Academy of Dermatology Association erklärt , kann es aber in jeder Lebensphase zu Akne kommen und somit auch Menschen in ihren 30ern, 40ern und 50ern betreffen. Erwachsenen-Akne tritt dabei aber häufiger bei Frauen auf, meint Dr. Mahto. „Bei Männern spielen weniger komplexe hormonelle Faktoren eine Rolle“, sagt sie. Rund 50 Prozent aller Frauen in ihren 20ern und 25 Prozent in ihren 40ern erleben demnach hormonelle Akne. Dr. Mahto fügt hinzu, dass Akne auch von diversen hormonellen Phasen im Leben ausgelöst werden kann – zum Beispiel durch eine Schwangerschaft oder die Menopause. Auch die Hormonersatztherapie (HET), die Symptome der Menopause besänftigen soll, kann Akne verschlimmern.