Nein, deine Akne lässt dich nicht „unprofessionell“ aussehen

In manchen Fällen hast du aber keine andere Wahl, als deinen Tag so durchzuziehen wie geplant – trotz einem regelrechten Mount Everest im Gesicht. Dazu gehört zum Beispiel der Arbeitsalltag . In einer Umgebung, in der du vielleicht dazu gezwungen bist, stundenlang mit Kolleg:innen und Kund:innen zu interagieren, kannst du dein Gesicht – samt Pickeln – wohl kaum verstecken.