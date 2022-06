Sorry, not sorry: Was du im Job sagen kannst, anstatt dich zu entschuldigen

Der Instinkt zum Entschuldigen lässt sich aber leider meist nicht so leicht abschütteln. Wenn uns also ein virales TikTok ein paar nützliche Sprüche in die Hand gibt, um uns das „Entschuldigung“, das „Tut mir leid“ oder das „Sorry“ in Zukunft selbst zu ersparen, sind wir natürlich ganz Ohr.