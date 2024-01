Eine 21.000-€-Gehaltskürzung war das Beste für meine Karriere

Alter: 26

Aktuelle Branche & Jobbezeichnung: Sonderpädagogik-Koordinatorin

Aktuelles Gehalt: 44.000 Euro

Berufserfahrung in Jahren: sechs

Einstiegsgehalt: 27.000 Euro, 2017

Größter Gehaltssprung aufwärts: 20.000 zu 44.000 Euro, 2022

Größter Gehaltssprung abwärts: 36.000 zu 14.000 Euro, 2021

Größtes Verhandlungsbedauern: Ich arbeitete an einer Grundschule und wurde in meinem zweiten Jahr dort zur Fachbereichsleiterin (Englisch) befördert. Dazu gehörte jede Menge Extraarbeit, weil wir den Englischunterricht an dieser Schule komplett auf den Kopf stellen wollten. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie die Vergütung von Lehrer:innen funktioniert – und wusste demnach nicht, dass ich wegen der zusätzlichen Arbeit und Verantwortung Anspruch auf Extrazahlungen gehabt hätte. Ich war so glücklich darüber, 9.000 Euro mehr zu bekommen, dass ich nicht weiter nachfragte oder länger drüber nachdachte, wieso die Schulleitung mir so viel Geld geben wollte. Letztlich sparten sie dadurch Geld! Rückblickend wünschte ich mir, ich hätte mehr über die Vergütung gewusst. Sowas wird dir aber nicht beigebracht; du erfährst das erst, wenn dir das jemand erklärt. Ich wäre gern weniger naiv und dafür proaktiver gewesen.

Bester Gehaltstipp: Ab einem bestimmten Punkt wird das „gute“ Gehalt, das du bekommst, du einem „schlechten“ Gehalt, wenn du dafür über 60 Stunden pro Woche arbeiten musst, ohne dass diese Extraarbeit anerkannt oder vergütet wird.