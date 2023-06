Was würdest du tun, um weiter im Homeoffice arbeiten zu können?

In Branchen, in denen das problemlos funktioniert, ist die Option zum Homeoffice (ob nun in Vollzeit oder nur an ein paar Tagen pro Woche) wirklich wertvoll. Flexible Arbeit erlaubt uns eine stärkere berufliche Selbstbestimmung; wir können besser darüber entscheiden, wie wir eigentlich arbeiten wollen, zu welcher Uhrzeit, und an welchen Tagen. Genau deswegen hängen so viele von uns an ihren Homeoffice- oder Hybrid-Arbeitsmodellen. Sobald diese Selbstbestimmungsmöglichkeiten nämlich in Gefahr geraten, kann sich das wie ein großer Verlust anfühlen. „Das ist so, als würde man mir meine Jobsicherheit oder meine Lieblingsbeschäftigung bei der Arbeit nehmen, weil ich mich eben daran gewöhnt habe“, erklärt Dr. Denise M. Rousseau, Professorin für organisatorisches Verhalten.