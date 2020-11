Homeoffice-Burnout zu Corona-Zeiten: Wie du dir helfen kannst

Aber woran liegt es, dass so viele jetzt ein regelrechtes Homeoffice-Burnout entwickeln? Wie im Fall der 29-jährigen Emily* hat das vor allem einen Grund: die unzulängliche Kommunikation mit ihren Kolleg:innen. Die Marketing Managerin hat zwar selbst Schritte unternommen, um ihr Burnout in den Griff zu kriegen, bekommt von ihren Vorgesetzten allerdings immer wieder Steine in den Weg gelegt. „Meine Vorgesetzten fühlen sich unter Druck gesetzt und leiten den an uns weiter. Ich habe den Eindruck, es fehlt uns extrem an Transparenz: Meine Teammitglieder sind an einem Tag noch dabei und am nächsten schon weg.“