Ab wann du mit Partner:innen über Geld sprechen solltest

Bei einem Gespräch über ein intimes Thema wie Geld lässt du dich am besten immer von deiner Neugier leiten, anstatt die andere Person zu kritisieren oder zu verurteilen. Deswegen verzichtest du idealerweise auch auf besonders direkte Fragen wie: „Wie viel verdienst du?“, „Wie viel Geld hast du auf dem Konto?“, oder: „Wie hoch sind deine Schulden?“, empfiehlt die Match-Dating-Expertin Rachel DeAlto . „Wenn es irgendwann darum geht, eure Finanzen zusammenzulegen, sind das definitiv wichtige Gesprächsthemen, wenn ihr es bis dahin schafft“, sagt sie. „Das Gespräch musst du aber nicht so aggressiv einleiten. Ich glaube, es kann sich auch ganz organisch ergeben, und dabei bekommst du trotzdem alle Informationen, die du brauchst.“ Und obwohl Transparenz in Sachen Gehalt am Arbeitsplatz und in deiner Branche natürlich sehr wichtig ist, kann sie in den ersten Datingphasen doch ein kleiner Stimmungskiller sein.