Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit etwa neun Jahren in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Südafrika und bin 2014 nach dem Studium nach Hamburg gezogen. In meiner Anfangszeit habe ich von meinen Eltern finanzielle Unterstützung bekommen. Es hat ca. sechs Monate gedauert, bis ich meinen ersten Job als Trainee in einer Media-Agentur bekommen habe. Im ersten Monat in meinem ersten Job hat sich meine Welt um 360° gewendet, da mein Vater plötzlich und unerwartet verstarb. Ich musste sehr schnell erwachsen werden, um den Kopf über Wasser halten zu können. In den darauffolgenden Jahren habe ich mich in der Firma bis zur Führungsposition hochgearbeitet. Jetzt verantworte ich die Vertriebsstrategie in der DACH-Region von einem globalen AdTech-Unternehmen. Wenn es um Geld geht, lebe ich zwischen den Gedanken „you only live once“ und „Ich muss sparen!”.