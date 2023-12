Ich bin 26 Jahre alt und wohne seit gut drei Jahren in Hamburg. Ich habe hier nach meinem Drehbuchstudium in Berlin eine Stelle als Volontärin in einer Filmproduktionsfirma bekommen und wurde nach den 1,5 Jahren Volontariat in Festanstellung übernommen. Meine Tätigkeit besteht größtenteils aus Projektmanagement. Das heißt, ich betreue alle unsere Filmprojekte in ihrer Entwicklungsphase. Ich stelle Förderanträge und begleite die Drehbucharbeit der Autor:innen, schreibe aber auch selbst Drehbücher für unsere Produktionsfirma. Diese Mischung aus Kreativität und organisatorischer Arbeit ist mein absoluter Traumjob! Mir ist bewusst, dass ich damit nicht reich werde, aber damit darf man in der deutschen Filmbranche auch nicht rechnen. Aktuell reicht mir mein Einkommen absolut zum Leben, aber ich bin auch ein Mensch, der sein Geld sehr bewusst ausgibt, und habe meine finanzielle Situation genau im Blick.