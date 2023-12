Gefeuert zu werden, brachte mich meinem Traumjob näher

Auf LinkedIn schrieb mich eine Personalvermittlerin an, ob ich nicht Interesse an einer Position als Contract Specialist hätte – also als Expertin für Verträge. Ich beschloss, dass ich nichts zu verlieren hatte, und sagte im Vorstellungsgespräch ganz offen, dass ich nichts unter 35.000 Euro akzeptieren würde. Ich glaubte, wir würden uns auf einen Kompromiss um die 30.000 Euro einigen; als ich dann aber 37.000 Euro angeboten bekam, war ich total begeistert. Der Job war, obwohl er in einer ganz anderen Branche war, meiner Position als Rechtsanwaltsgehilfin sehr ähnlich – aber weniger toxisch. Ich habe jeden Tag mit Rechtsanwält:innen zu tun und verfasse Verträge. Es ist ein toller Job, ich mache jeden Tag um 17 Uhr Feierabend und bin so froh, dass ich damals aus der Kanzlei gefeuert wurde, weil ich ansonsten wohl nie in diesem neuen Job gelandet wäre. Hier werde ich jetzt bleiben, Erfahrung sammeln, mein Wissen und Selbstbewusstsein aufbauen – in der Hoffnung, dass ich mich hier selbst eines Tages zur Juristin ausbilden lassen kann.