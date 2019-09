Du würdest gerne befördert werden oder mehr Geld verdienen, und obwohl du in den letzten Jahren wie wild geackert hast, ist bisher noch niemand darauf gekommen, dich auf die nächste Stufe zu heben? Eventuell liegt das an deiner Eigendarstellung. Hast du sichergestellt, dass deine Vorgesetzten deine Arbeit auch wahrnehmen? Hast du regelmäßige Meetings, in denen Ziele vereinbart und deine Fortschritte besprochen werden? Löst du aufkommende Probleme auch mal selbst, als immer nur Dienst nach Vorschrift abzuliefern?