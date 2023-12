Wie mir unkontrolliertes Weihnachtsshopping 93.000 € Schulden einbrachte

Jedes Weihnachten veranstaltete Paula dann ein großes Festessen bei sich zu Hause, zu dem sie 12 Leute am Tisch versammelte, die sie allesamt von vorne bis hinten verwöhnen wollte. „In einem Jahr kaufte ich sechs frische Hummer für die Vorspeise und gab ein Vermögen für Cocktails und Deko aus.“ Durchschnittlich zahlte sie etwa 120 Euro pro Geschenk für ihre Freund:innen. „Ich schrieb mir in einer Excel-Liste auf, was ich meinen Freund:innen und Verwandten so alles kaufen wollte. Ich hörte das ganze Jahr über genau hin, wenn sie erwähnten, was sie sich wünschten, um sie dann an Weihnachten damit überraschen zu können. Wenn sie mir das nicht gleichtaten, war ich sehr verletzt.“