Wie dir toxische Positivität das Arbeitsleben versaut

Um gegen toxische Positivität vorgehen zu können, musst du sie erst einmal identifizieren können – und das kann am Arbeitsplatz sogar schwieriger sein als im Privatleben, weil es dort typischerweise mehr Grenzen gibt, was die Privatsphäre oder „professionelles“ Verhalten angeht. An manchen Arbeitsplätzen ist die toxische Positivität schon von Anfang an in der Arbeitskultur verankert; an anderen hingegen entwickelt sie sich erst mit der Zeit, wenn sich das Management nicht an die Bedürfnisse der Angestellten anpassen kann oder will. In beiden Szenarien wird toxische Positivität vom Management benutzt, um sich vor seinen Verantwortungen gegenüber seiner Angestellten zu drücken. Wenn sich nämlich alle dazu verpflichtet fühlen, immer nett zu lächeln und alles Negative runterzuschlucken, ist es leichter, schwierige Themen wie das Gehalt , die Arbeitszeiten oder Diskriminierung unter den Teppich zu kehren.