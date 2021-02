Toxische Positivität: Wenn gut gemeinte Sprüche schaden

Das kennt auch Natalie. Die 34-Jährige war so frustriert von den Reaktionen ihrer Freund:innen, wenn sie ihnen von ihrer langwierigen Jobsuche erzählte, dass sie ihre Bewerbungen im Freundeskreis irgendwann gar nicht mehr erwähnte. „Wann immer ich mal wieder keinen Erfolg gehabt hatte, sagten sie mir Sachen wie: ‚Da kommt noch ein viel besser Job, wart’s ab‘, oder: ‚Verglichen mit anderen Problemen in der Welt ist doch das gar kein großes Drama.‘ Manchmal hasste ich meinen bestehenden Job aber so sehr, dass ich morgens gar nicht aufstehen wollte. Und dann bekam ich Sprüche wie ‚Ach, schlimmer geht immer‘ oder ‚Wenn du einfach positiv bleibst, kriegst du den neuen Job!‘ zu hören. Aber so funktioniert das eben nicht, und es fühlte sich irgendwie unehrlich von ihnen an. Danach ging es mir noch schlechter und irgendwann grauste ich mich so sehr vor ihren Antworten, dass ich einfach alles für mich behielt. Dabei hätte ich mir so sehr gewünscht, dass mir einfach irgendjemand mal sagt: ‚Weißt du was, du hast Recht, das ist wirklich beschissen.‘“