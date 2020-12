Bewerbungen schreiben während Corona: So klappt’s mit dem neuen Job

Sieh diese neu gewonnene Zeit also als eine Gelegenheit, um dir Fähigkeiten, die dir für eine bestimmte Position vielleicht noch fehlen oder hilfreich sein könnten, anzueignen. Indem du dich von zu Hause aus weiterentwickelst und fortbildest, nutzt du deine freien Stunden auf produktive Weise. Das werden auch Rekrutierer:innen bemerken und zu schätzen wissen. Für Video- und Fernsehproduzent:innen zum Beispiel könnte es sinnvoll sein, sich mit virtueller Produktion zu beschäftigen. Für Lehrer:innen könnte das Wissen darüber, wie man eine Schulklasse online beschäftigen kann, eine entscheidende Qualifikation sein, wenn du an einer Position in einer Schule, die Fernunterricht anbietet, interessiert bist. Für andere, zum Beispiel Mitarbeiter:innen in Personalabteilungen, ist es von großem Vorteil, wenn Kandidat:innen bereits Erfahrung mit dem Onboarding-Prozess von zu Hause aus haben oder sich einige damit verbundene Kompetenzen schnell zu eigen machen können. Wenn du also gerade an deinem neuen Lebenslauf feilst, solltest du sicherstellen, dass du all dein digitales Know-how – wie Zertifikate und Jobs, die deine Technikerfahrung belegen – am Anfang deines einseitigen Dokuments anführst. So ermöglichst du es Arbeitgeber:innen, dich in einer Rolle sehen zu können, die sich für unseren aktuell virtuellen Arbeitsalltag eignet.