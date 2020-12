Recherche d’emploi : comment adapter votre candidature à l’ère du Covid-19

Les entreprises portent également une grande attention à vos compétences relationnelles. Sans la possibilité de rencontrer votre équipe dans un lieu physique dans un avenir proche, Tavares recommande de "venir comme vous êtes" lors des entretiens par webcam. "Avec tout ce qui se passe, on est bien plus compatissants", note-t-elle. "Nous avons maintenant tencance à être plus flexibles et plus compréhensifs. Si vous êtes en retard pour un appel Zoom, je comprends que vous avez probablement eu un problème avec votre connexion internet ou que votre audio n'a pas fonctionné correctement. Avant, être en retard à un entretien en personne vous aurait disqualifié d'office".