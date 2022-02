Peut-on réellement faire plusieurs choses à la fois & rester productif·ve ?

Ce qui importe ici, c'est le contexte dans lequel vous pratiquez le multi-tasking : il peut s'agir d'un comportement stratégique qui vous aide à atteindre vos objectifs ou d'un manque d’auto-régulation. Comme l'affirment les universitaires Agnieszka Popławska Ewa Szumowska et Jakub Kuś : "On a tendance à avoir recours au multi-tasking dans le but d'atteindre des objectifs professionnels et universitaires (et les tâches qui servent ces objectifs), mais on le fait aussi pour éviter l'ennui, satisfaire le besoin de contacts sociaux ou se sentir plus assidus." Si forger des amitiés est plus important pour vous que les e-mails pros à un moment donné, qui peut dire que discuter pendant que vous rédigez un e-mail n'est pas productif ?