Pourquoi ces femmes noires veulent redéfinir l’excellence (& la médiocrité)

"J'ai l'impression que l'excellence traditionnelle consiste à devenir le PDG d'une entreprise dans une société capitaliste qui ne veut pas de nous. Et pourquoi pas. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Je ne vais pas dire aux gens qu'ils ne peuvent pas le faire si c'est ce qu'ils veulent, mais je sais ce que cela implique en tant que femme noire queer", confie Nicole Cardoza au téléphone. "Je sais que cette forme d'excellence signifie que je dois faire des sacrifices en travaillant plus dur et plus longtemps [et] en supportant les microagressions. Je ne veux plus de ça. Je pense parfois que la quête de l'excellence peut nous tuer, et nous priver de nos joies." En 2017, Cardoza a été nommée dans la liste très convoitée des 30 de moins de 30 ans de Forbes en tant qu'entrepreneuse. Aujourd'hui, elle est toujours à la tête d'une entreprise, mais s'est depuis éloignée de la culture du "hustle" pour se lancer dans une carrière de magicienne à temps plein. "Cela m'apporte beaucoup de joie d'être dans cet espace et je me sens beaucoup plus épanouie", dit-elle. "Je m'attends à être une 'magicienne de merde', ou du moins médiocre pendant un certain temps, car c'est quelque chose qui prend simplement du temps. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liberté dans cette démarche."