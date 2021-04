“Burn-out racial” : l’épuisement de la communauté noire face au racisme

Non seulement la communauté noire sort tout juste d'une année 2020 traumatisante, mais elle doit aussi en subir les conséquences en 2021. Demandez à n'importe quelle personne noire comment elle se sent et il y a de fortes chances qu'elle réponde elle aussi "Je suis fatigué·e". Nous sommes fatigué·e·s de ne pas nous sentir en sécurité. Nous sommes fatigué·e·s de voir des Noir·e·s se faire assassiner par des policiers qui ne sont jamais tenus pour responsables. Nous sommes fatigué·e·s de voir que les gens n'examinent pas les causes profondes de la colère. Nous sommes fatigué·e·s que les gens regardent ailleurs et vivent dans une bulle en raison de leurs privilèges . Nous sommes fatigué·e·s d'aller au travail tous les jours et d'être traité·e·s différemment. Nous sommes fatigué·e·s de nous entendre dire que nous sommes fort·e·s alors que nos sentiments sont ignorés. Nous sommes fatigué·e·s du racisme et de la douleur, des traumatismes et des problèmes de santé qui en découlent. Nous sommes fatigué·e·s du fait que la vie des Noir·e·s ne compte pas.