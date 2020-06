Des célébrités se mobilisent pour dénoncer l’assassinat de George Floyd

Cependant, tout le monde n'est pas en première ligne des protestations. Partout aux États-Unis, et même à l'étranger, les gens se mobilisent pour contribuer de la meilleure façon possible au mouvement Black Lives Matter. Pour certain·es, c'est en partageant des informations sur les protestations. Pour d'autres, c'est en faisant des dons pour couvrir les mises en liberté sous caution, les premiers secours et les ressources destinées aux communautés les plus touchées par le racisme. Chaque effort compte.