Je me souviens encore de la frustration collective ressentie lorsque Donald Trump a été nommé personnalité de l'année par l'hebdomadaire américain Time en 2016. La saison électorale venait de se dérouler dans des conditions pour le moins difficiles, et avait laissé la majorité des votants dans un état de grande déception après l’annonce des résultats. Et comme si cela ne suffisait pas, un mois plus tard, le visage de Trump était à l'affiche dans tous les kiosques. Avec ce nouveau projet éditorial interactif, “ 100 Women of the Year ” (100 femmes de l’année), il semblerait que le magazine tente de réparer cette injustice.