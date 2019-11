L’Importante : l’info féministe sans algorithmes

Entre sœurs, les sentiments sont aussi complexes que passionnels. Mais pour Lonia et Sacha Posternak, ce sentiment est surtout une forte complicité. Ces deux soeurs aiment travailler ensemble, et c’est palpable. Chez les Posternak, c’est d’ailleurs presque une tradition. En 2013, Lonia lançait le site d’information par les réseaux sociaux l’Important avec… son père, Claude Posternak. « Je me suis demandé comment on pouvait rendre une hiérarchie à l’information avec les réseaux sociaux qui sont des tuyaux qui “dégueulent” du matin au soir, vite et très fort », confiait-il à numerama. « C’est pour cette raison qu’on s’est appelé L’Important et pas « l’essentiel » : on n’est pas l’essentiel des meilleurs tweets, on est sur le créneau de l’important. »