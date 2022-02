Comment les arnaqueuses sont devenues des icônes Girlboss malgré elles

Contrairement à beaucoup de true crime, ces histoires ne sont pas gores ou invraisemblables. Même si le commun des mortels n'irait jamais jusqu'à frauder comme l'ont fait ces femmes, beaucoup d'entre nous se sont déjà livré·es à quelques petites tricheries, comme créer une fausse adresse électronique pour obtenir une réduction supplémentaire de 10 % lors d'un achat en ligne ou "oublier" de valider sa carte dans le métro. Des femmes comme Delvey et Holmes sont allées un pas (ou cent) plus loin que nous n'aurions jamais rêvé de le faire, et les résultats ont été inimaginables. Et même si nous savons que ces arnaqueuses sont malhonnêtes et immorales, il n'est pas surprenant que certaines personnes les mettent sur un piédestal et s'émerveillent de leurs fraudes élaborées. Après tout, un stratagème comme celui de Delvey ou de Holmes requiert non seulement de l'intelligence, mais aussi pas mal de cran.