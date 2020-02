Oscars 2020: les moments forts des célébrités sur Instagram

Ce n'est un secret pour personne : les meilleurs moments des Oscars se déroulent souvent hors antenne. Des coulisses au tapis rouge, celles et ceux qui regardent de chez eux ne profitent que d'une infime partie du spectacle. C'est avec l’intervention d'un vrai détective de la culture pop qu'on peut découvrir les meilleurs moments de la cérémonie des Oscars — et c'est là que notre expertise entre en jeu.

Si l'on trouve de nombreux moments hors écran sur Twitter (comme l'actrice de 10 ans Julia Butters qui cachait un sandwich à la dinde dans son sac à main rose à paillettes), pour le reste, c’est sur Instagram que ça se passe. Pensez-y : si vous deviez assister à la cérémonie des Oscars, vous posteriez votre soirée dans les moindres détails sur Instragram, non ? C'est la même chose pour les stars.