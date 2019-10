Qu'on ne s'y méprenne pas : le look iconique de Britney Spears est plus difficile à reproduire qu’il n’y paraît. Sa jolie tenue d'écolière dans « ...Baby One More Time » ne tombe pas parfaitement comme par magie. Savoir ajuster une jupe plissée et parfaitement positionner un chemisier blanc, ça demande du temps et de l'entrainement. Mais il suffit d'enfiler des chaussettes hautes et d'ajouter des rubans à ses tresses pour un look immédiatement identifiable !