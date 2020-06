Qui est Alisha Boe, actrice engagée et présidente des élèves de 13 Reasons Why

"Je suis tellement fatiguée de faire partie d'une communauté de personnes qui ne sont pas entendues et qui souffrent. C'est personnel parce que dans ces meurtres, je vois mon père, je vois mon frère. Ce sont des amis, ma famille", déclare-t-elle. Boe, dont le père est somalien et la mère norvégienne, est née à Oslo et est partie vivre à Los Angeles à l'âge de 7 ans, lorsque sa mère, Vibeke Boe, a épousé un Américain. Elle n'avait que 19 ans lorsqu'elle a été choisie pour le casting de 13 Reasons Why en 2016. Elle a un petit frère, Asante, qui a eu 12 ans le jour de notre appel vidéo, et qui ira au lycée dans un avenir pas trop lointain. Elle devient visiblement émotive en réalisant qu'il n'a plus que six ans de scolarité devant lui. Ce sentiment rend l'enjeu de la série télévisée sur le lycée de Jessica d'autant plus réel, un enjeu qui se précise encore plus en ce moment. "Il est encore plus difficile d'avoir un président qui préfère étiqueter certains élèves comme des terroristes plutôt que comme un school shooter (tueur scolaire)", dit Boe. "Un school shooter ne se qualifierait jamais de terroriste."