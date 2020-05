“Je ne peux pas respirer” : mort d’un homme noir après des violences policières aux USA

La vidéo montre le policier agenouillé sur le cou de l'homme, coupant son oxygène, pendant au moins sept minutes. On peut entendre Floyd dire à plusieurs reprises "I can't breathe" ("Je ne peux pas respirer"), alors que l'officier continue de lui faire subir une pression physique. Les mêmes mots ont été utilisés par Eric Garner, qui est mort de violences policières à New York en 2014 . Cinq minutes après le début de la vidéo, l'homme est allongé sur le sol, immobile, avec le genou du policier toujours sur son cou. On peut entendre les passants dire : "Vérifiez son pouls." Sept minutes après le début de la vidéo, une ambulance arrive, et un ambulancier vérifie le pouls, alors que l'officier continue de maintenir l'homme cloué au sol.