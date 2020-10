Pendant ce temps, tout au long de la pandémie, d'innombrables autres Américains se sont fait dire de ne pas se rendre à l'hôpital et se sont même vu refuser des tests à moins de ne plus pouvoir respirer. Des gens sont morts chez eux parce que les lits d'hôpitaux étaient saturés. Le bilan est particulièrement sombre pour les Noirs, les Latinos et les personnes à revenus modestes. En avril, un homme noir de Detroit racontait que son père s'était rendu dans plusieurs hôpitaux pour cause d'essoufflement, de fièvre et de fatigue, et qu'il avait été refusé à plusieurs reprises, au motif qu'il souffrait d'une simple bronchite. Il est mort chez lui et son autopsie a révélé qu'il était bien atteint du coronavirus. Il existe un nombre incalculable de récits de ce genre, de personnes qui auraient survécu si l'administration avait fait un iota de travail pour se préparer à l'assaut de cette pandémie, dont ils ont eu connaissance en décembre dernier. Mais selon les informations des lanceurs d'alerte , c'est Trump lui-même qui a empêché le groupe de travail sur le coronavirus de prendre des mesures significatives. Aujourd'hui, des personnes continuent de mourir sous sa responsabilité alors qu'il bénéficie de soins de premier ordre. Leur dire de ne pas avoir peur est non seulement un acte d'ignorance, mais aussi extrêmement cruel.