“Space Karen” : comment Elon Musk est devenu un mème sur Twitter

En 2020, les moments de joie se font rares sur Internet, ce qui les rend d'autant plus apréciables : Nathan Apodaca et son jus de cranberry sur un skateboard en playback sur Fleetwood Mac Harry Styles en robe Gucci sur la couverture de Vogue . Et cette semaine, au nom de la science et du bon sens - tout ce qui manque cruellement cette année - Twitter nous fait cadeau de "Space Karen", ou comme vous le connaissez peut-être, Elon Musk.