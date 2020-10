Dans l'audio, on entend une infirmière se moquer d'Echaquan en lui demandant "As tu bientôt fini là ?" Les infirmières continuent avec des remarques cruelles, notamment en affirmant qu'Echaquan est "épaisse en câlisse" (épais signifie bête en québécois). Elles accusent ensuite Echaquan de faire de mauvais choix et lui demandent ce que ses enfants penseraient d'elle en la voyant comme ça.