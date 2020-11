"Joe Biden est aussi décent, gentil et compatissant derrière les portes qu'il l'est en public. J'ai travaillé pour Beau Biden, qui était pour moi un chef, un mentor et un ami. J'ai travaillé pour lui sur ses campagnes, mais j'ai aussi travaillé en étroite collaboration avec lui pour faire passer la loi de non-discrimination à laquelle nous avons collaboré. Joe Biden est une personne qui sait écouter, et qui écoute avec le cœur. C'est quelqu'un qui a lui-même fait face à une tragédie incroyable, mais qui a reconnu que la seule façon de faire face à cette douleur était de la canaliser vers un objectif, et il a, je pense, à bien des égards, perpétué l'héritage de Beau, et sa défense de l'égalité LGBTQ. Il a devancé non seulement les présidents et les vice-présidents, mais aussi presque tous les hommes politiques nationaux en qualifiant les droits des transsexuels de question de droits humains.