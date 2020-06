“Defund the Police” : le mouvement qui fait rage aux Etats-Unis

Au cours des 30 dernières années, les budgets de la police ont explosé dans les villes américaines. Selon Forbes, les États-Unis dépensent aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars (88 milliards d'euros) collectivement pour le maintien de l'ordre (même si la criminalité a diminué au cours de la même période, indépendamment de l'augmentation des budgets). Dans les années qui ont suivi les attentats du 11 septembre 2001 en particulier, l'afflux massif d'argent a servi à créer une force de police de plus en plus militarisée : les officiers portent des armes de qualité militaire et conduisent des véhicules blindés, en grande partie grâce à un pipeline d'équipement entre l'armée et la police que certains législateurs américains demandent maintenant d'abolir . Parallèlement, les budgets de la police ont augmenté, les pratiques policières se sont durcies et de nombreux agents ont été formés à adopter une attitude défensive et à déployer des tactiques agressives afin de rester en sécurité sur le terrain.