Viele Politiker*innen in den USA nehmen diese Empfehlungen ernst. Sie fordern, dass die Städte einen Teil des Geldes, das normalerweise für die Stationierung von mehr Polizeibeamt*innen in Stadtvierteln ausgegeben wird, umverteilen und stattdessen in Programme zur Unterstützung der öffentlichen Gesundheit investieren. Die Bewegung hat bereits wichtige Verbündete in hohen Positionen: Vor fast zwei Wochen twitterte zum Beispiel die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez ihre Kritik am überdimensionierten Budget der Polizei von New York City.