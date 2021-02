Am 14. September 2020 wurde die 19-jährige Manisha Valmiki in Uttar Pradesh, im Norden Indiens, vergewaltigt. Bei dem Übergriff, der angeblich von vier Männern durchgeführt wurde, wurde ihr die Zunge zerschnitten und die Wirbelsäule gebrochen. 15 Tage später starb sie an ihren Verletzungen. Eine Woche später kam eine andere junge Frau in Indien auf dem Weg ins Krankenhaus ums Leben, nachdem sie ihrer Mutter zufolge von einem Rikscha-Fahrer nach Hause gebracht und „vor unser Haus geworfen“ worden war und „kaum stehen oder sprechen konnte.“ Auch sie war scheinbar zu einem Opfer sexueller Gewalt geworden. Wie Manisha lebte die 22-Jährige in Uttar Pradesh und gehörte der Dalit-Gemeinschaft an. Diese gilt als unterste indische Kaste.