Gruppenchats waren noch nie wichtiger als zu Corona-Zeiten

Früh im letzten Herbst schloss sich Martha, 25, mit vier anderen Freund:innen zu einer „COVID-Gruppe“ zusammen. Das hieß: Untereinander treffen war okay – aber mit niemandem außerhalb dieser Clique. Für Martha war es so schön, die anderen sehen zu können, ohne sich dabei immer den Kopf über das Gesundheitsrisiko zerbrechen zu müssen. Im Zentrum dieser Gruppe stand der gemeinsame Chat, in dem Pläne geschmiedet, Memes geteilt und liebe Nachrichten verschickt wurden. Als Martha vermutete, sich COVID-19 eingefangen zu haben, hing ihr ganzes Herz an diesem Chat – und sie hatte plötzlich Angst davor, dass eine positive Diagnose in der Gruppe für solche Spannungen sorgen könnte, die ihr in den letzten Monaten so viel Trost geschenkt hatte. Und natürlich wollte sie auch niemandem von ihnen Angst machen.