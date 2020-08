Freundschaft im Zwangsurlaub: Wie Corona unser soziales Leben verändert

Vom Kopf her weißt du zwar, deine Entlassung hatte nichts mit deinem Können oder deiner Person zu tun, sondern nur mit den wirtschaftlichen Umständen. Doch das heißt nicht, dass die Situation leicht für dich ist. Es ist vollkommen verständlich, wenn du dich jetzt schämst oder deinen eigenen Wert anzweifelst – auch, wenn es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Wenn dich dann auch noch eine Freundin besorgt fragt: „Und was willst du jetzt machen?“, fühlt es sich vermutlich an, als würde sie mit dem Finger direkt in deiner klaffenden Wunde herumstochern. Und das, obwohl sie es sicher nur gut gemeint hat. Ich persönlich hasse diese Frage wirklich, denn ich verfluche mich selbst dafür, mir nie Gedanken über einen Plan B gemacht zu haben, als ich noch einen Job hatte. „Du schaffst das, ich mache mir da gar keine Sorgen“ fühlt sich ebenfalls wie ein Schlag in die Magengrube an, trotz der netten Absicht dahinter. Wenn deine Freundin völlig unbekümmert wirkt, während du selbst in den Klauen der Verzweiflung gefangen bist, zuckst du schon mal zusammen – ganz egal, wie es gemeint war.