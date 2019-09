Kurz neu anfangen

Gefeuert zu werden fühlt sich wirklich nicht gut an. Es knackst gewaltig am Ego, schließlich will da jemand nicht mit dir arbeiten, wie demütigend. Zum ziemlich niederschmetternden Gefühl, abgewiesen worden zu sein, kommen noch Existenzängste hinzu, die einen ganz schön lähmen können. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Suche ich mir einen neuen Job oder mache ich mich selbstständig? Was zum Teufel will ich überhaupt vom Leben? Sollte ich vielleicht sogar noch mal ganz neu anfangen und studieren? Durch die Kündigung wird dir die Bedenkzeit abgenommen und du kannst dich plötzlich nicht mehr hinter irgendwelchen Sicherheiten verstecken. Das angeblich so gut funktionierende Leben, in dem du dich mehr oder weniger eingerichtet hast, hat plötzlich Risse bekommen und funktioniert doch nicht mehr. Es ist fast so, als hätte jemand den Reset-Knopf gedrückt und nun befindest du dich in einer Art Schwebezustand, der dich einerseits überfordert, der andererseits aber auch eine große Chance sein kann. Ich persönlich hatte plötzlich Zeit mir zu überlegen, was ich eigentlich mit meinem Leben machen wollte. Das war natürlich nur möglich, weil ich Arbeitslosengeld 1 bekam, was mir genügend Zeit verschaffte, mich neu zu orientieren. Ich beschloss, mein Leben grundlegend zu ändern, fing eine Therapie an, kratzte meine nun wirklich allerallerallerletzten Ersparnisse zusammen und kaufte mir eine gebrauchte Kamera. Es dauerte ungefähr sechs Monate, bis ich eine ungefähre Vorstellung davon hatte, was ich machen wollte und mich dann voller Motivation in die neuen Aufgaben stürzte.