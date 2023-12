Zurzeit bin ich im letzten Semester meines Architekturstudiums und bereite meine bald anstehende Masterthesis vor. Obwohl ich schon seit circa sechs Jahren mit meinem Freund zusammen bin, wohne ich noch in einer WG und er allein in einer kleinen Wohnung. Da wir beide grade noch sehr schwankende Einkommen haben und ich noch nicht zu 100 Prozent abhängig von meinen Eltern bin, möchte ich erst nach meinem Studium in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht immer ein gutes Gefühl für meine Finanzen, oft wird es am Ende des Monats knapp. Seit einigen Jahren versuche ich, mit verschiedenen Tools mehr Struktur und Maß in meinen Finanzen zu schaffen. Ich denke, dass die immer großen Schwankungen in meinem Einkommen im Laufe meines Studiums eine große Rolle gespielt haben. Dennoch habe ich Zuversicht, dass es mit dem ersten festen Job um einiges besser wird.