6 Tipps, mit denen du einen toxischen Arbeitsplatz erkennst

Laut Pong findest du am besten etwas über die Arbeitskultur einer Firma heraus, indem du mit jemandem sprichst, der oder die aktuell dort arbeitet. Wenn du dort bereits jemanden kennst, kannst du dich bei dieser Person melden und nachfragen, ob ihr vielleicht ein ehrliches Gespräch über ihre dortigen Erfahrungen führen könntet. Was gefällt ihr am besten an dieser Firma? Was, glaubt sie, könnte noch besser werden? „Der beste Zeitpunkt dafür ist noch vor deiner Bewerbung, weil es dann nicht so aussieht, als hättest du dafür ein konkretes Motiv“, meint Pong.