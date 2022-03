Warum wir das klassische Vorstellungsgespräch radikal überdenken sollten

Was in den 1920er Jahren funktionierte – große Überraschung –, funktioniert in den 2020er Jahren für gewöhnlich nicht mehr. Die 5-Tage-Woche wurde ebenfalls in den 1920er Jahren in Amerika bei der Ford Motor Company eingeführt. In Ländern wie Island und Spanien wurden bereits Arbeitsmodelle entwickelt, die eine 4-Tage-Woche ermöglichen. Auch in Deutschland haben bereits erste Firmen damit begonnen, dasselbe zu tun. Durch die Corona-bedingte Home-Office-Zeit sind zahlreiche Unternehmen nun digital gut aufgestellt, was ihnen auch dabei zugutekommen könnte, eine 4-Tage Woche zu etablieren . Auch die Lage im Büro erfährt eine längst überfällige Überarbeitung, denn Unternehmen überlegen, wie sie Arbeit flexibler machen können. Warum sollten wir dann das klassische Vorstellungsgespräch nicht auch auf den Prüfstand stellen? An seinem 100. Geburtstag sollten wir diese allgegenwärtige Methode hinterfragen – zusammen mit ihren impliziten Vorurteilen, Machtungleichgewichten und letztlich ihrer Effektivität.