Sollten wir für Aufgaben beim Bewerben bezahlt werden?

Sobald eine Aufgabe eingereicht wurde, kann ein Unternehmen im Prinzip deine Ideen verwenden oder umsetzen, es sei denn, es wurde ausdrücklich anders vereinbart. Wenn du also eine Aufgabe erledigst, arbeitest du im Grunde umsonst: Du investierst Zeit, Energie und deine kreative Leistung, um einen Job an Land zu ziehen, den du am Ende vielleicht gar nicht kriegst. Natürlich sollten Arbeitgeber:innen die Möglichkeit haben, herauszufinden, ob wir für die Stelle, um die wir uns bewerben, qualifiziert sind. So können wir unter Beweis stellen, dass wir die richtige Person für den Job in Frage sind. Was ist aber, wenn die Arbeit, die du während des Bewerbungsprozesses leistest, ohne dein Wissen und ohne dafür bezahlt zu werden, verwendet wird?