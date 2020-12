R.I.P., Traumjob: „Gut genug“ ist die Zukunft

Seit seinem:ihrem 18. Lebensjahr arbeitet Demi für dasselbe Geschäft, an sechs verschiedenen Standorten. Er:sie begann zunächst als Teilzeitkassierer:in, hat aber inzwischen eine Führungsrolle übernommen. „Seitdem würde ich mich als gut bezahlt bezeichnen“, sagt Demi. Die Kehrseite der Medaille sei, dass sein:ihr Arbeitsplan ziemlich unregelmäßig sein kann. Der größte Vorteil an diesem Job sei Demi zufolge aber, „dass die Arbeit gut bezahlt ist und ich sie nicht mit nach Hause nehmen muss“. Demi ist jetzt 24 Jahre alt und verdient rund 42.000 Euro im Jahr. Demi schätzt die Lebensqualität, die ihm:ihr seine:ihre berufliche Tätigkeit bietet. „Ich bin vor Kurzem umgezogen und lebe jetzt in der Nähe von einem sehr schnuckeligen Markt, der an sechs Tagen der Woche geöffnet ist. Ich kann die meisten meiner Lebensmitteleinkäufe jetzt dort erledigen, weil ich es mir nun leisten kann“, sagt Demi und fügt hinzu, dass sich sein:ihr Leben hauptsächlich darum dreht, seine:ihre Beziehung zu pflegen, bezahlte Urlaubstage anzusammeln, um Ausflüge mit Freund:innen unternehmen zu können und coole Orte in der Umgebung zu erkunden. All das ist durch seinen:ihren Job möglich: „Ich kann es mir nicht nur erlauben, all diese Dinge zu tun, sondern habe auch die Zeit und die Energie dafür“, erzählt er:sie uns. Aber nicht alle verstehen, warum Demi sich mit „gut genug“ zufrieden gibt. Demi fügt hinzu: „Es kommt mir vor, als hätte ich meinen Job von Anfang an verteidigen müssen.“