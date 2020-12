Le job de rêve est mort : vive le job alimentaire !

Pour Tiffany, une spécialiste du marketing de contenu et rédactrice dont les revenus annuels varient entre 50 000 et 70 000 dollars (41 721 et 58 409 euros), le travail qu'elle a fini par occuper était une question d'opportunité. Elle est allée dans une école d'une petite ville qui connaissait une grande pauvreté et un manque d'opportunités locales, et n'a pas pu terminer son diplôme en raison d'une dépression non diagnostiquée, d'anxiété et d'un TDAH de forme inattentive. Comme elle n'avait pas le droit de suivre des cours de conduite au lycée et qu'elle ne pouvait pas se payer l'essence, elle a dû trouver un emploi accessible à pied ou faire du télétravail. "J'avoue que le début de ma carrière a été très dur", explique Tiffany. "Je vivais avec 6 000 $ (5 006 €) par an sans aucune aide gouvernementale ni soins de santé". Aujourd'hui, elle considère que son travail et les compétences qu'il lui a permis d'acquérir sont plus un moyen d'atteindre un but qu'une passion. "Je souffre depuis dix ans d'un épuisement professionnel , car notre culture est tellement centrée sur le capitalisme qu'elle tourne entièrement autour du 'que faites-vous ?'" dit-elle, en faisant remarquer qu'elle se sent parfois coupable car elle sait que, pour certaines personnes, son travail est le job de rêve. Mais elle veut juste avoir assez d'argent pour vivre et faire les choses qu'elle veut vraiment faire. Sa passion est la protection des animaux, et elle utilise ses compétences en matière de rédaction et de marketing pour aider la communauté de protection des animaux.