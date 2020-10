Et s'ajoute à cela, le temps de travail. Selon une étude Deskeo , les français·es travaillent plus depuis chez elles·eux qu'au bureau : "32% des personnes interrogées indiquent travailler sur des horaires plus élargis qu'en temps normal" et elles·ils sont "49% à ne pas consacrer de temps à une vraie pause déjeuner". Bien que beaucoup aient apprécié l'absence de trajets et un environnement de travail plus décontracté, cela peut signifier que le stress et la charge de travail se répercutent sur les heures de travail ultérieures, ce qui permet au burn out de s'installer. De plus, la journée de travail n'est pas aussi variée que celle que vous auriez pu passer à vous rendre au bureau, à déjeuner, à faire des courses et à vous socialiser. "Nos journées deviennent donc grisâtres et nos cerveaux brûlent et s'embrouillent à force d'être assis si longtemps devant un écran", a déclaré Lucy Fuller , psychothérapeute accréditée par le UKCP , au Huffington Post . "Nous sommes effectivement piégés dans cette façon de travailler sans perspective de fin précise".