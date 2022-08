12 personnes nous disent pourquoi elles choisissent de ghoster

Malgré sa mauvaise réputation, le ghosting est une pratique incroyablement courante - et pas seulement dans la vie amoureuse de votre groupe d'ami·es. Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que sur plus de 1 300 personnes, 20 % avaient déjà été ghostées et 25 % avaient ghosté quelqu’un.