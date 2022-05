Comment cela peut-il nous aider à rester motivé·es ? Eh bien, beaucoup d'entre nous ressentent le plus d'énergie et d'optimisme pour accomplir les choses au début de la journée ou lorsque nous commençons une tâche. En faisant croire à votre cerveau qu'il y a plusieurs commencements dans la journée, on profite de l'élan qui accompagne un nouveau départ. Et on ne se laisse pas non plus abattre par les retards.