Il y a un vrai pouvoir derrière les photographies – demandez à cette créatrice de contenu

L’inclusion la plus significative de son vision board est peut-être une photo de sa propre peinture, qu’elle considère comme le travail le plus marquant et le plus personnel qu’elle ait créé au cours de l’année écoulée — une représentation d’elle embrassant son moi plus jeune. « L’été passé, j’ai fait face à une situation difficile où je me suis rendu compte que je n’avais pas été pas fidèle à moi-même et que j’avais besoin de me pardonner pour ma conduite d’autrefois, » elle explique. « Je gardais encore ces actions en tête, et cette peinture est la forme physique de ce que je me dis : je te pardonne, nous pouvons aller de l’avant. Chaque fois que je la regarde, je me rappelle que je ne me sacrifierai plus jamais pour quoi que ce soit. C’est cet esprit que je voulais apporter avec moi dans la nouvelle année. »